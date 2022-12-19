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Стало известно о популярности балета "Щелкунчик" среди зарубежных зрителей

Стало известно о популярности балета "Щелкунчик" среди зарубежных зрителей

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Балет "Щелкунчик", который уже отметил свое 130-летие, с успехом идет на мировых сценах, несмотря на протесты Украины. Это уже не первый раз, когда мнение Киева в культурных вопросах игнорируют.

Ранее резонанс вызвало начало сезона в театре "Ла Скала", который открылся оперой "Борис Годунов". Значит ли это, что русскую культуру перестали отменять? И чем так дорог зарубежному зрителю балет "Щелкунчик"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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