Выставка кастом-мотоциклов открылась в Музее Гаража в Москве

В Музее Гаража особого назначения ФСО России в Москве открылась выставка, посвященная кастом-мотоциклам. Организаторы представили 33 модели, созданные ведущими российскими и мировыми кастом-мастерами.

Генеральный директор музея Алексей Беликов отметил, что кастомная культура в России находится на очень высоком уровне и оценена мировыми звездами. На выставке подготовили несколько тематических направлений.

