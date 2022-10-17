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Культура

В российский прокат выходят сериалы "Алиса не может ждать" и "Периферийные устройства"

В российский прокат выходят сериалы "Алиса не может ждать" и "Периферийные устройства"

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Российский сериал "Алиса не может ждать" выйдет на стриминговой платформе START 20 октября. Картина расскажет о пятнадцатилетней Алисе, которой ставят страшный диагноз и пугают скорой потерей зрения. Старшеклассница решает успеть пожить по-настоящему и оторваться по полной. Она бросает школу, чтобы заработать легкие деньги и уехать в другой город. В основу легла реальная история из статьи психолога о девушке, которая узнав о скорой слепоте, решает стать дорогой содержанкой.

В фильме "Рэймонд и Рэй" главные роли исполнили Итан Хоук и Юэн Макгрегор. Картина расскажет о двух сводных братьях Рэймонде и Рэе, которым приходиться исполнить последнюю волю умершего отца. Согласно ей сыновья должны сами выкопать могилу. За этим занятием Рэймонд и Рэй размышляют о прошлом. Каждый из них переживает смерть по-своему, что позволяет братьям по-новому смотреть не только на отношения с покойным, но и друг с другом.

На этой неделе также выйдет сериал "Периферийные устройства" по мотивам романа Уильяма Гибсона. Действие сериала, как и книги, разворачивается в двух временных линиях. В центре сюжета молодая девушка Флинн Фишер. Она живет в провинциальной Америке, работает в 3D-типографии и играет в VR-игры. Однажды она тестирует новинку, которая совершенно ни на что не похожа. Игра переносит Флинн в футуристический Лондон через 70 лет. Постепенно девушка понимает, что события игры происходят в действительности и становятся опасными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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