В труппу Большого театра можно попасть через Молодежную балетную программу. За пять лет ее существования десятки артистов прошли обучение, 13 уже зачислены в основную труппу, а 4 молодых хореографов получили шанс поставить собственные спектакли на главной сцене страны.

Участники проекта подают заявки и записи выступлений, комиссия проводит отбор и приглашает финалистов на очные туры. Программа создана при поддержке "Ингосстраха" и стала дополнительным источником новых кадров для Большого театра.

