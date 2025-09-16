Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 08:00

Культура

В труппу Большого театра можно попасть через Молодежную балетную программу

В труппу Большого театра можно попасть через Молодежную балетную программу

Участники "Интервидения" поделились отзывами о Москве

Галерею Нестеренко и Музей современного искусства можно посетить бесплатно 16 сентября

Актриса Ирина Горбачева прочитала отрывки из "Маленького принца" в центре Москвы

Новый прогулочный маршрут по району Хамовники появился в Москве

Организаторы рассказали о программе международного кинофестиваля "Будем жить"

Коллектив Театра на Малой Ордынке представил планы на новый сезон

"Интервью": Марина Брусникина – о мате в театре

Постановки финалистов инклюзивного театра покажут в Москве в сентябре

"Моя Москва": Татьяна Буланова. Часть 1

В труппу Большого театра можно попасть через Молодежную балетную программу. За пять лет ее существования десятки артистов прошли обучение, 13 уже зачислены в основную труппу, а 4 молодых хореографов получили шанс поставить собственные спектакли на главной сцене страны.

Участники проекта подают заявки и записи выступлений, комиссия проводит отбор и приглашает финалистов на очные туры. Программа создана при поддержке "Ингосстраха" и стала дополнительным источником новых кадров для Большого театра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатргородвидеоЕгор БедуляДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика