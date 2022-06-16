В Сети вышел тизер фильма "Мой полицейский"

В интернет-пространстве вышел тизер фильма "Мой полицейский". Лента основана на знаменитом одноименном романе британки Бетан Робертс.

Английские актеры Гарри Стайлс и Эмма Коррин разыграют историю отношений между полицейским Томом и преподавательницей Марион в декорациях Британских островов 1950-х. Коллизия осложняется тем, что Том испытывает чувства к искусствоведу Патрику, которого сыграл Дэвид Доусон.

Премьера фильма запланирована на 4 ноября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

