В столице прошел вечер памяти к 100-летию со дня рождения артистки Людмилы Касаткиной

В столице прошел вечер памяти к 100-летию со дня рождения народной артистки СССР Людмилы Касаткиной. Мероприятие состоялось на Малой сцене Центрального академического театра Российской Армии.

В мероприятии приняли участие родственники актрисы, ее ученики и коллеги. Людмила Касаткина проработала в театре 65 лет и исполнила более 60 главных ролей в спектаклях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

