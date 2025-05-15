Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 23:20

Культура

В столице прошел вечер памяти к 100-летию со дня рождения артистки Людмилы Касаткиной

В столице прошел вечер памяти к 100-летию со дня рождения артистки Людмилы Касаткиной

Победители десятого фестиваля "Московская студенческая весна" награждены в столице

Премьера киноспектакля "Жил. Был. Дом" состоялась в Москве

"Сити": подборка фильмов со сценами из московского метро

"Сити": в каких фильмах фигурирует московское метро

"Культура за 100 секунд": праздничная программа пройдет в Москве в честь 90-летия метро

"Мой район. Место встречи": Гольяново

"Моя Москва": Александра Захарова. Часть 2

Премьера киноспектакля "Жил. Был. Дом" состоялась в Москве

"Интервью": Вадим Верник – о том, что становится признаком гения

В столице прошел вечер памяти к 100-летию со дня рождения народной артистки СССР Людмилы Касаткиной. Мероприятие состоялось на Малой сцене Центрального академического театра Российской Армии.

В мероприятии приняли участие родственники актрисы, ее ученики и коллеги. Людмила Касаткина проработала в театре 65 лет и исполнила более 60 главных ролей в спектаклях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика