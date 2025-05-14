Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 23:15

Культура

Премьера киноспектакля "Жил. Был. Дом" состоялась в Москве

Премьера киноспектакля "Жил. Был. Дом" состоялась в Москве

"Интервью": Вадим Верник – о том, что становится признаком гения

В Москве простились с заслуженной артисткой России Ниной Гребешковой

"Моя Москва": Александра Захарова. Часть 1

Собянин: более 1 тыс заявок поступило в кинокомиссию "Москино" с начала года

"Культура за 100 секунд": москвичей пригласили на выставку "Между Парижем и Москвой"

Суд приговорил Жерара Депардье к 1,5 года тюрьмы условно по делу о домогательствах

Фильм "Сто лет тому вперед" взял главный приз премии АПКиТ

Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами России

"Сити": куда сходить в Москве на этой неделе

14 мая в Москве прошла премьера киноспектакля "Жил.Был.Дом" в постановке МХТ имени Чехова. Это новая работа художественного руководителя – директора МХТ имени Чехова Константина Хабенского и писателя Александра Цыпкина, которую впервые показали на больших экранах до официальной премьеры на театральной сцене.

Это спектакль про людей, которых объединяет одна многоэтажка. По сюжету дом может рухнуть в любой момент, но знают об этом только зрители и говорящие домашние животные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиногородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика