Премьера киноспектакля "Жил. Был. Дом" состоялась в Москве

14 мая в Москве прошла премьера киноспектакля "Жил.Был.Дом" в постановке МХТ имени Чехова. Это новая работа художественного руководителя – директора МХТ имени Чехова Константина Хабенского и писателя Александра Цыпкина, которую впервые показали на больших экранах до официальной премьеры на театральной сцене.

Это спектакль про людей, которых объединяет одна многоэтажка. По сюжету дом может рухнуть в любой момент, но знают об этом только зрители и говорящие домашние животные.

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