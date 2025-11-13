Форма поиска по сайту

13 ноября, 07:45

Музей Владимира Высоцкого можно посетить бесплатно в рамках музейной недели

Музей Владимира Высоцкого можно посетить бесплатно в рамках музейной недели

В рамках московской музейной недели можно бесплатно посетить музей Владимира Высоцкого, где представлены оригиналы стихов и фильмы с его участием. Для посещения необходима предварительная регистрация.

Также в кинотеатрах столицы состоится премьера семейной комедии "Яга на нашу голову" о волшебнице, помогающей мальчику и обучающей его летать.

Московский международный дом музыки приглашает на концерт с хитами Pink Floyd в исполнении камерного оркестра Antonio Orchestra и органиста Семена Фукалова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

