Музей Владимира Высоцкого можно посетить бесплатно в рамках музейной недели

В рамках московской музейной недели можно бесплатно посетить музей Владимира Высоцкого, где представлены оригиналы стихов и фильмы с его участием. Для посещения необходима предварительная регистрация.

Также в кинотеатрах столицы состоится премьера семейной комедии "Яга на нашу голову" о волшебнице, помогающей мальчику и обучающей его летать.

Московский международный дом музыки приглашает на концерт с хитами Pink Floyd в исполнении камерного оркестра Antonio Orchestra и органиста Семена Фукалова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.