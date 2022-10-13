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13 октября, 14:50

Культура

Экскурсия по выставке "Мельников/Melnikoff" проша в музее архитектуры имени Щусева

Экскурсия по выставке "Мельников/Melnikoff" проша в музее архитектуры имени Щусева

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Специально для зрителей Москвы онлайн прошла экскурсия по выставке "Мельников/Melnikoff", которая открылась в Государственном музее архитектуры имени Щусева. Экспозиция посвящена 130-летию со дня рождения архитектора-авангардиста Константина Мельникова.

В экспозиции можно увидеть более 200 объектов, в числе которых графика, документы, живопись, личные вещи мастера и макеты нереализованных проектов.

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