Экскурсия по выставке "Мельников/Melnikoff" проша в музее архитектуры имени Щусева

Специально для зрителей Москвы онлайн прошла экскурсия по выставке "Мельников/Melnikoff", которая открылась в Государственном музее архитектуры имени Щусева. Экспозиция посвящена 130-летию со дня рождения архитектора-авангардиста Константина Мельникова.

В экспозиции можно увидеть более 200 объектов, в числе которых графика, документы, живопись, личные вещи мастера и макеты нереализованных проектов.