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Культура

Россиянин Дмитрий Кох стал лауреатом премии Wildlife Photographer of the Year

Россиянин Дмитрий Кох стал лауреатом премии Wildlife Photographer of the Year

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Россиянин Дмитрий Кох стал лауреатом премии лондонского музея естествознания Wildlife Photographer of the Year. Фото, на котором запечатлены два белых медведя, забравшиеся в один из домов заброшенной базы полярников, сделано с помощью дрона. Фотографу удалось поймать момент во время шторма, который он пережидал возле острова Колючин в Чукотстком море.

Это труднодоступное место находится в самой дальней и самой восточной части российской Арктики. Кадр уникальный, заявил фотограф, так как раньше белых медведей там не видели. Первое место в этом году заняла американка Кэрин Аэйнер за снимок, на котором изображен клубок пчел.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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