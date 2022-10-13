10:00Культура
Россиянин Дмитрий Кох стал лауреатом премии Wildlife Photographer of the Year
Россиянин Дмитрий Кох стал лауреатом премии лондонского музея естествознания Wildlife Photographer of the Year. Фото, на котором запечатлены два белых медведя, забравшиеся в один из домов заброшенной базы полярников, сделано с помощью дрона. Фотографу удалось поймать момент во время шторма, который он пережидал возле острова Колючин в Чукотстком море.
Это труднодоступное место находится в самой дальней и самой восточной части российской Арктики. Кадр уникальный, заявил фотограф, так как раньше белых медведей там не видели. Первое место в этом году заняла американка Кэрин Аэйнер за снимок, на котором изображен клубок пчел.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.