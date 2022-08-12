В Сети появилось первое фото Джонни Деппа в образе короля Людовика XV

В интернете появилось первое фото Джонни Деппа в образе короля Людовика XV. Актер стал сниматься в фильме "Жанна Дюбарри". Это первая его крупная роль за три года.

Историческая картина расскажет о жизни последней фаворитки французского короля Людовика. По сюжету, он влюбляется в девушку, которая возвращает ему страсть к жизни. Куртизанка переезжает в Версаль, где вызывает скандал среди приближенных короля.

Известно, что в фильме появится и Пьер Ришар. Съемки должны завершиться в октябре, пройдут они в окрестностях Парижа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.