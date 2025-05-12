Премьера спектакля "Жил. Был. Дом" состоится на сцене МХТ имени Чехова 15 мая

На сцене МХТ имени Чехова 12 мая показали новый спектакль "Жил. Был. Дом". Зрительская премьера пройдет 15 мая, а 14-го числа постановку покажут в кинотеатрах.



Это новая работа художественного руководителя – директора МХТ имени Чехова Константина Хабенского и писателя Александра Цыпкина. Спектакль про людей, которых объединяет одна многоэтажка. По сюжету дом может рухнуть в любой момент, но знают об этом только зрители и говорящие домашние животные.

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