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12 мая, 23:15

Культура

Премьера спектакля "Жил. Был. Дом" состоится на сцене МХТ имени Чехова 15 мая

Премьера спектакля "Жил. Был. Дом" состоится на сцене МХТ имени Чехова 15 мая

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На сцене МХТ имени Чехова 12 мая показали новый спектакль "Жил. Был. Дом". Зрительская премьера пройдет 15 мая, а 14-го числа постановку покажут в кинотеатрах.

Это новая работа художественного руководителя – директора МХТ имени Чехова Константина Хабенского и писателя Александра Цыпкина. Спектакль про людей, которых объединяет одна многоэтажка. По сюжету дом может рухнуть в любой момент, но знают об этом только зрители и говорящие домашние животные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуратеатрвидеоЕкатерина Кузнеченкова

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