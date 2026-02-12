Дом-музей Марины Цветаевой можно посетить 12 февраля в рамках "Музейной недели"

В столице продолжается "Музейная неделя". В четверг, 12 февраля, можно посетить Дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке. В этом доме поэтесса жила с семьей до 1922 года, создала десять поэтических сборников, написала первые пьесы и эссе.

В арт-пространстве Luminar проходит цифровое шоу "VI Океан". Москвичам предлагают иммерсивное путешествие по подводным мирам и фантазийным морским глубинам с эффектом полного погружения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.