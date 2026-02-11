Минкульт освободил Константина Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ

Министерство культуры освободило Константина Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом попросил сам режиссер.

Он заявил, что считает невозможным совмещать эту работу с руководством Театром на Малой Бронной.

Богомолов был назначен временно исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Тогда против этого выступили известные выпускники школы. Режиссер в своих соцсетях пожелал учебному заведению удачи и терпения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.