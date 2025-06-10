Спецпоказ фильма "Самозванцы" пройдет в Музее Москвы ко Дню России. Это детективный драматический триллер режиссера Марии Рейзен, созданный к 200-летию пьесы Александра Пушкина "Борис Годунов" и вдохновленный событиями осени 1993 года.

Перед показом зрители смогут принять участие в экскурсии по экспозиции "История Москвы", где акцент сделают на период Смуты. Затем для гостей организуют публичное обсуждение фильма. Участники встречи узнают о том, как сценарий изменялся в процессе работы с историческими материалами двух эпох.

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