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10 июня, 23:15

Культура

Спецпоказ фильма "Самозванцы" пройдет в Музее Москвы ко Дню России

Спецпоказ фильма "Самозванцы" пройдет в Музее Москвы ко Дню России

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Спецпоказ фильма "Самозванцы" пройдет в Музее Москвы ко Дню России. Это детективный драматический триллер режиссера Марии Рейзен, созданный к 200-летию пьесы Александра Пушкина "Борис Годунов" и вдохновленный событиями осени 1993 года.

Перед показом зрители смогут принять участие в экскурсии по экспозиции "История Москвы", где акцент сделают на период Смуты. Затем для гостей организуют публичное обсуждение фильма. Участники встречи узнают о том, как сценарий изменялся в процессе работы с историческими материалами двух эпох.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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