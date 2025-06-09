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09 июня, 16:30

Культура

В столице сняли финальный эпизод сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается"

В столице сняли финальный эпизод сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается"

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В столице завершились съемки финального эпизода музыкального сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается". Проект по мотивам легендарной мелодрамы Владимира Меньшова создают режиссеры Жора Крыжовников и Ольга Долматовская – авторы сериала "Слово пацана".

Сюжет разворачивается в начале 2000-х и рассказывает о трех подругах, приехавших в летнюю Москву в поисках любви и счастья. Финальный танцевальный эпизод снимали на Тверском бульваре, с участием более 200 человек. Съемочную группу поддержала московская кинокомиссия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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