09 июня, 16:30Культура
В столице сняли финальный эпизод сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается"
В столице завершились съемки финального эпизода музыкального сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается". Проект по мотивам легендарной мелодрамы Владимира Меньшова создают режиссеры Жора Крыжовников и Ольга Долматовская – авторы сериала "Слово пацана".
Сюжет разворачивается в начале 2000-х и рассказывает о трех подругах, приехавших в летнюю Москву в поисках любви и счастья. Финальный танцевальный эпизод снимали на Тверском бульваре, с участием более 200 человек. Съемочную группу поддержала московская кинокомиссия.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.