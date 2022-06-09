В честь 350-летия Петра Великого в Москве пройдут бесплатные экскурсии

В четверг, 9 июня, исполнилось 350 лет со дня рождения Петра Великого. В течение всего дня москвовед Виталий Калашников в эфире проводит экскурсию по Петровским местам в Москве.

Зрители узнают про историю Высоко-Петровского монастыря и стрелецкие бунты.

В честь 350-летия со дня рождения императора в Москве пройдут бесплатные экскурсии, выставки и лекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

