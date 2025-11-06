Форма поиска по сайту

06 ноября, 18:15

Культура

В "Манеже" выстроилась очередь на выставку "Великая Победа. Россия – моя история"

В "Манеже" выстроилась большая очередь на выставку "Великая Победа. Россия – моя история". Открытие прошло в День народного единства, 4 ноября, и на третий день посетителей меньше не становится.

В экспозиции представлено более 700 предметов. Это уникальные документы и артефакты из архивов и музеев России и Белоруссии, а также частных коллекций. Выставка будет открыта до 8 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культура выставки город Екатерина Фоменко

