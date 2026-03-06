Дом-музей Марины Цветаевой подготовил цикл лекций к Международному женскому дню

Дом-музей Марины Цветаевой подготовил к Международному женскому дню цикл лекций "Посвящение женщине". Они представят поэта с разных сторон жизни.

Первая лекция состоится 10 марта в 18:00 и будет посвящена сестрам Цветаевым. Посетители узнают, какое судьбоносное решение младших дочерей отец считал глупым, как сложилась судьба каждой из сестер и как на протяжении жизни менялось их отношение друг к другу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.