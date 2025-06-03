Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 17:30

Культура

В Москве почтили 141-летие венчания Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны

В Москве почтили 141-летие венчания Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны

Москвичам и гостям столицы рассказали, что их ждет на фестивале "Театральный бульвар"

Новости мира: Ли Чжэ Мен лидирует в опросах на выборах в Южной Корее

В Лондоне откроют новую выставку, посвященную Курту Кобейну

Закрытие фестиваля "Золотая Маска" состоялось в Москве

"Моя Москва": Евгений Киндинов. Часть 1

Эрвин Шротт открыл III Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье"

"Страсти на эстраде": "Самоцветы"

В Москве с 4 по 7 июня пройдет книжный фестиваль "Красная площадь"

Более 600 постановок покажут в рамках фестиваля "Театральный бульвар" в Москве

В Климентовском переулке 3 июня прошло памятное мероприятие, приуроченное к 141-й годовщине венчания великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны. Торжества состоялись у памятника четы, установленного в центре Москвы.

В церемонии приняли участие представители духовенства, историки и сестры милосердия из елизаветинских сестричеств. У памятника отслужили молебен, после чего гости возложили цветы. Также была организована экскурсия, посвященная памяти супругов и их роли в истории России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культураобществогородвидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика