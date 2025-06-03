В Москве почтили 141-летие венчания Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны

В Климентовском переулке 3 июня прошло памятное мероприятие, приуроченное к 141-й годовщине венчания великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны. Торжества состоялись у памятника четы, установленного в центре Москвы.

В церемонии приняли участие представители духовенства, историки и сестры милосердия из елизаветинских сестричеств. У памятника отслужили молебен, после чего гости возложили цветы. Также была организована экскурсия, посвященная памяти супругов и их роли в истории России.

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