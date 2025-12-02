Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 11:30

Культура

Билеты на балет "Щелкунчик" можно купить только через официальный сайт Большого театра

Билеты на балет "Щелкунчик" можно купить только через официальный сайт Большого театра

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Большой театр открыл продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик"

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить 2 декабря

В Москве открылся фестиваль авторского кино "Зимний"

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Мэр Москвы: музейно-выставочный центр "Зиларт" открылся в столице

Собянин: в Москве открыт музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

"Моя Москва": Эдуард Флеров. Часть 2

Большой театр начал продажу билетов на традиционный новогодний балет "Щелкунчик". В этом году приобрести их можно только через официальный сайт учреждения, очередей у касс не будет.

Стоимость билетов в декабре составит от 1 250 до 50 000 рублей. Театр предупреждает о мошенниках, предлагающих поддельные варианты, и напоминает, что билеты, купленные на сайте, являются именными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатргородвидеоСтанислав КуликМария Панкратова

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика