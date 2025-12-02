Билеты на балет "Щелкунчик" можно купить только через официальный сайт Большого театра

Большой театр начал продажу билетов на традиционный новогодний балет "Щелкунчик". В этом году приобрести их можно только через официальный сайт учреждения, очередей у касс не будет.

Стоимость билетов в декабре составит от 1 250 до 50 000 рублей. Театр предупреждает о мошенниках, предлагающих поддельные варианты, и напоминает, что билеты, купленные на сайте, являются именными.

