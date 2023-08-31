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31 августа, 15:30

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Москву отметили международной наградой в области технологического развития

Москву отметили международной наградой в области технологического развития

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Москву отметили международной наградой в области технологического развития. Лауреатом Всемирной премии инноваций стала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Ее наградили в одной из главных номинаций – "Инновации, индустрии, инфраструктура".

Наталья Сергунина поблагодарила коллег за высокую оценку и отметила, что в Москве активно внедряют передовые технологии. Награду вручил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг в "Зарядье". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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