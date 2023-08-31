Пассажиры воспользовались 11 млн раз маршрутами ночных автобусов в столице

С момента запуска в Москве ночных автобусных маршрутов прошло 10 лет. За это время пассажиры воспользовались ими 11 миллионов раз.

Всего в городе два кольцевых и 14 радиальных маршрутов. Таким образом, ночные автобусные маршруты соединяют все районы Москвы. С их помощью, например, можно добраться до аэропортов Внуково, Шереметьево и всех столичных железнодорожных вокзалов, когда метро уже закрыто.



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