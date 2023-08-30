Дорогу построят в квартале реновации на территории Гольянова

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Проект строительства проезда от Байкальской и Уральской улиц к формируемому кварталу реновации согласовали в Москве. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках программы реновации строятся не только жилые дома, но и сопутствующая инфраструктура, позволяющая создать максимально комфортные и благоприятные для жизни условия. Это касается не только социальных объектов, но и удобных подъездов к кварталам", – подчеркнул он.

Заммэра отметил, что проезд в Гольянове свяжет квартал с проходящими рядом улицами. По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, там простроят участок улицы от Байкальской улицы до дома 77к2 по Щелковскому шоссе и далее до Уральской улицы.

"В дополнение к этому будут устроены парковочные карманы, разворотная площадка, велосипедная дорожка, наземные пешеходные переходы. Также будут восстановлены тротуары и ограждение", – сказала она.

После основных работ специалисты переустроят инженерные коммуникации. Яковлева добавила, что в период строительства введут ограничение на скорость до 20 километров в час, установят временные дорожные знаки и запретят остановки. Москвичи будут передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам и временным деревянным настилам.

Ранее стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства заменили примерно 85% асфальта на Третьем транспортном кольце. Самыми крупными оказались участки дорог от Тульской эстакады до улицы Вавилова, в районе Спартаковской площади, площади Проломная Заставка и на Беговой улице. Одной из причин ремонта стала колейность, которая появляется в связи с интенсивным движением и резкими перепадами температур.

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