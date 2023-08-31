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Новости

Новости

31 августа, 22:00

Город

Собянин: в День города на городских площадках по всей Москве пройдет более 150 мероприятий

Собянин: в День города на городских площадках по всей Москве пройдет более 150 мероприятий

Новости часа: Собянин рассказал о московских стартапах в сфере строительства

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Новости часа: в сфере строительства Москвы работает 355 технологических стартапов

Собянин: в Москве работает 355 стартапов в сфере строительства

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Около 150 крупных мероприятий пройдет в столице 9 и 10 сентября. В эти дни город отметит свое 876-летие.

Собянин утвердил план мероприятий в рамках Дня города. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением праздника, рассмотрели на заседании президиума правительства. Центральными площадками станут "Музеон", Цветной бульвар и Поклонная гора. 9 сентября в "Лужниках" дадут большой концерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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