Собянин: в День города на городских площадках по всей Москве пройдет более 150 мероприятий

Около 150 крупных мероприятий пройдет в столице 9 и 10 сентября. В эти дни город отметит свое 876-летие.

Собянин утвердил план мероприятий в рамках Дня города. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением праздника, рассмотрели на заседании президиума правительства. Центральными площадками станут "Музеон", Цветной бульвар и Поклонная гора. 9 сентября в "Лужниках" дадут большой концерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.