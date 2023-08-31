Стало известно о нововведениях, которые ждут столичных школьников в новом учебном году

В Москве 27 новых школ и детских садов в пятницу, 1 сентября, впервые примут учеников. В первый класс пойдут 120 тысяч человек, а всего в школы – более миллиона. Об этом на пресс-конференции, посвященной старту учебного года, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, до конца 2023 года в городе откроют еще 22 новых образовательных здания. Кроме того, стало известно о нововведениях, которые касаются учебной литературы. Московские старшеклассники получат новые учебники истории, а школьники помладше смогут пользоваться электронной версией книг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.