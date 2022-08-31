В программу реновации включили еще шесть стартовых площадок в Москве

В программу реновации включили еще шесть стартовых площадок. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице ВК.

Площадки находятся в разных районах Москвы: Головинском, Рязанском, Можайском, Царицыне, Ново-Переделкине и Южном Тушине. Строительство домов на этих площадках позволит расселить около четырех тысяч человек из 22 пятиэтажек.

Всего в программу реновации включены 5 175 домов – около 350 тысяч квартир, в которых проживают порядка миллиона москвичей. Первые новоселы въехали в комфортное жилье в феврале 2018 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.