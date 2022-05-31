Власти Москвы поддержат оставшихся без работы из-за санкций жителей столицы

Правительство Москвы поддержит жителей столицы, которые из-за антироссийских санкций остались без работы или находятся под угрозой увольнения.

Уточняется, что им будет предложено альтернативное трудоустройство. Программа профессионального переобучения и адаптации сотрудников на новых рабочих местах уже утверждена, а работодатели, принимающие в ней участие получат от столичных властей субсидии.

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