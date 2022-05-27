"Жизнь в большом городе": отечественные напитки

С наступлением тепла в Москве увеличиваются продажи прохладительных напитков. В 2021 году жара сыграла на руку ретейлерам.

А каким будет этот летний сезон? Как изменился рынок с уходом иностранных компаний? Где и как производят газировку? И чем предпочитают утолять жажду москвичи?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

