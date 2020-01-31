Власти Москвы не планируют отменять мероприятия из-за коронавируса

Несмотря на первые выявленные в России случаи заболевания коронавирусом, власти Москвы объявили, что пока не планируют отменять массовые мероприятия.

Ближайшие масштабные городские праздники запланированы на масленицу – это будет только в конце февраля. Пока все готовится по плану, сообщили в столичном департаменте торговли и услуг.

Ранее стало известно, что с 1 февраля авиасообщение с Китаем будет ограничено. Ограничение авиасообщения между РФ и КНР и эвакуация россиян из Уханя не отразятся на плановом порядке вывоза граждан России с китайского острова Хайнань. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.