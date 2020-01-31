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Москва 24

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Город

12:31

Демонтаж праздничных конструкций в столице начнется 31 января

город ЖКХ праздники

Фото: Москва24/Антон Великжанин

Демонтаж новогодних елей и праздничных украшений начнется в ночь с 31 января на 1 февраля, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Он рассказал, что конструкции перевезут на склады, где специалисты комплекса городского хозяйства подготовят их к следующему Новому году. Заммэра уточнил, что в этом году в Москве установили более 300 новогодних елей. Среди них впервые появились украшенные корпоративной символикой предприятий комплекса городского хозяйства.

Сергей Собянин продлевал фестиваль "Путешествие в Рождество" до 31 января, изначально он должен был завершиться 12-го. А время работы 12 катков, открытых в центре и отдельных округах Москвы, продлили до 1 марта.

В будни покататься можно с 11:00 до 21:00, в выходные – с 10:00 до 22:00. Со своими коньками пускают бесплатно. Если же их нет, то прокат обойдется в 50 рублей, необходимо также будет оставить залог 2 тысячи рублей.

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