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Общество

27 января, 22:00

Движение перекроют в районе Богоявленского собора 28 января

общество авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта перекроют в районе Богоявленского собора в Елохове в Москве 28 января. Это связано с церемонией отпевания настоятеля собора протопресвитера Матфея Стаднюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.

Отмечается, что 28 января с 08:00 до 19:00 водители не смогут проехать по участку Елоховского проезда – от Новорязанской улицы до Нижней Красносельской улицы.

Почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове в Москве Матфей Стаднюк умер 26 января в возрасте 94 лет.

В 1959 году он был назначен настоятелем московского храма первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове. С 1965 по 1967 год он нес послушание настоятеля русского храма Александра Невского в Александрии. Позднее в качестве секретаря экзарха Северной и Южной Америки архиепископа Нью-Йоркского и Алеутского Ионафана (Кополовича) был направлен в Нью-Йорк.

В 1973 году Матфея Стаднюка назначили секретарем святейшего патриарха Пимена и заместителем председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии. С 2013 года он являлся почетным настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове.

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