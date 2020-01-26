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Общество

26 января, 19:42

Умер почетный настоятель Богоявленского собора в Москве Матфей Стаднюк

общество утраты

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В Москве ушел из жизни почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протопресвитер Матфей Стаднюк. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Отмечается, что протопресвитер скончался на 95-м году жизни.

В РПЦ сообщили, что отпевание отца Матфея пройдет 29 января.

В 1959 году он был назначен настоятелем московского храма первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове. С 1965 по 1967 годы он нес послушание настоятеля русского храма Александра Невского в Александрии. Позднее в качестве секретаря экзарха Северной и Южной Америки архиепископа Нью-Йоркского и Алеутского Ионафана (Кополовича) был направлен в Нью-Йорк.

В 1973 году Матфея Стаднюка назначили секретарем святейшего патриарха Пимена и заместителем председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии. С 2013 года он являлся почетным настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове.

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