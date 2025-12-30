Социальные учреждения в Москве изменят расписание на новогодних праздниках

Социальные учреждения в Москве изменят расписание на время новогодних выходных. Врачи будут принимать пациентов по праздничному графику – взрослые поликлиники будут открыты с 09:00 до 16:00, а детские медики будут выезжать на дом до 15:00.

Службы неотложной помощи будут работать круглосуточно. При этом школы и большая часть социальных центров будут закрыты до 11 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

