Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 07:15

Город

Социальные учреждения в Москве изменят расписание на новогодних праздниках

Социальные учреждения в Москве изменят расписание на новогодних праздниках

Горячие линии в Москве в новогодние праздники будут принимать звонки круглосуточно

Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь

В Москве усилят меры безопасности в новогодние праздники

Жители Западного Дегунина пожаловались на "пиротехническое шоу" подростков

Москва стала самым популярным направлением для зимнего отдыха в России

Снегопад и гололедица ожидаются в Москве 30 декабря

В парке Горького открыли обновленную набережную

"Новости дня": парковка на 12 улицах Москвы станет дешевле

Блогеру, который передал волонтерам травмированного львенка в Москве, грозит штраф

Социальные учреждения в Москве изменят расписание на время новогодних выходных. Врачи будут принимать пациентов по праздничному графику – взрослые поликлиники будут открыты с 09:00 до 16:00, а детские медики будут выезжать на дом до 15:00.

Службы неотложной помощи будут работать круглосуточно. При этом школы и большая часть социальных центров будут закрыты до 11 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика