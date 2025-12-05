Более 4 тыс объектов зимнего отдыха подготовили для жителей Москвы

Более 4 тысяч объектов зимнего отдыха подготовили для жителей Москвы. С 1 декабря заработали катки в Парке Горького, Коломенском, на Воробьевых горах.

На 9 площадках Восточного округа пройдут регулярные спортивные и досуговые мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве". Также в этом сезоне запущена первая обновленная флагманская лыжная трасса, соединившая парк 850-летия Москвы в Марьине с парком на набережной Москвы-реки в Капотне.

