29 декабря, 11:15

Транспорт

Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

График работы транспорта изменится для удобства москвичей в ночь с 31 декабря на 1 января. В частности, метро и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно, а Московские центральные диаметры до 03:00.

Вместе с тем на беспрерывный режим переведут 116 самых востребованных маршрутов автобусов и электробусов. Изменения коснутся и трамваев. В новогоднюю ночь проезд на общественном транспорте будет бесплатным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоЕвгения Мирошкина

