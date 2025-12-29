29 декабря, 11:15Транспорт
Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь
График работы транспорта изменится для удобства москвичей в ночь с 31 декабря на 1 января. В частности, метро и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно, а Московские центральные диаметры до 03:00.
Вместе с тем на беспрерывный режим переведут 116 самых востребованных маршрутов автобусов и электробусов. Изменения коснутся и трамваев. В новогоднюю ночь проезд на общественном транспорте будет бесплатным.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.