График движения транспорта и режим парковок изменятся в праздничные дни

В праздничные дни изменится график движения транспорта и режим работы парковок в Москве. В новогоднюю ночь метро и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно, а МЦД – до 03:00. На линию выйдут 116 автобусных маршрутов и 18 трамвайных.

Проезд в метро и наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. В Рождественскую ночь метро будет открыто до 02:00, а наземный транспорт – до 03:30. Для автомобилистов парковки станут бесплатными с 1 по 10 января включительно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.