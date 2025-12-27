Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 12:15

Город

Социальные учреждения Москвы в новогодние каникулы перейдут на особый график работы

Социальные учреждения Москвы в новогодние каникулы перейдут на особый график работы

Парковки будут бесплатными в Москве в новогодние праздники

Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь

Узнать секреты приготовления уникальных блюд можно в сети студий "Юлия Высоцкая" в Москве

В Москве завершился XVIII сезон детского чемпионата "Мастерята"

Гололедица в Москве продлится до утра 28 декабря

"Москва сегодня": каким станет наступающий 2026 год огненной красной лошади

Московский зоопарк опубликовал видео с пандами, съезжающими с горки

Масштабную операцию по спасению кота развернули на Нагорной улице в Москве

Жителям и гостям столицы напомнили про мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве"

Социальные учреждения Москвы в новогодние каникулы перейдут на особый график работы. Дворцы бракосочетания, Центры госуслуг "Мои Документы", ветклиники и другие сервисы ждут москвичей и в праздники, но часы приема изменятся.

Например, взрослые поликлиники будут работать с 31 декабря по 8 января, а также 11 января с 9:00 до 16:00, а 9 и 10 января – до 18:00. Детские поликлиники станут принимать пациентов только 9 и 10 января с 9:00 до 15:00. При этом помощь на дому будет оказываться ежедневно с 31 декабря по 11 января также с 9:00 до 15:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван Евдокимов

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика