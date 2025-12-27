Социальные учреждения Москвы в новогодние каникулы перейдут на особый график работы. Дворцы бракосочетания, Центры госуслуг "Мои Документы", ветклиники и другие сервисы ждут москвичей и в праздники, но часы приема изменятся.

Например, взрослые поликлиники будут работать с 31 декабря по 8 января, а также 11 января с 9:00 до 16:00, а 9 и 10 января – до 18:00. Детские поликлиники станут принимать пациентов только 9 и 10 января с 9:00 до 15:00. При этом помощь на дому будет оказываться ежедневно с 31 декабря по 11 января также с 9:00 до 15:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.