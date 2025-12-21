21 декабря, 17:15Мэр Москвы
В московском транспорте начали устанавливать оборудование столичного производства
В транспорте Москвы начали устанавливать оборудование столичного производства, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Например, в терминале № 1 городского вокзала Нижегородская начали работу новые турникеты. Они более компактные, а также работают быстрее предыдущих на 20%, что позволит увеличить пропускную способность на 40%. Устройства поддерживают все действующие способы оплаты проезда.
