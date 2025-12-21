В московском транспорте начали устанавливать оборудование столичного производства

В транспорте Москвы начали устанавливать оборудование столичного производства, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Например, в терминале № 1 городского вокзала Нижегородская начали работу новые турникеты. Они более компактные, а также работают быстрее предыдущих на 20%, что позволит увеличить пропускную способность на 40%. Устройства поддерживают все действующие способы оплаты проезда.

