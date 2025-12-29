Парковка на 12 улицах Москвы станет дешевле с 2 января

С 2 января в Москве изменится стоимость парковки и проезда по платным магистралям. Парковка на 12 улицах, включая улицы Якушина, Численко и проезды Марьиной Рощи, станет дешевле. Тариф снизят до 40 рублей в час в связи с низкой загруженностью этих площадок – около 50%.

В то же время с этой же даты подорожает проезд по Московскому скоростному диаметру. Оплата в загруженные часы будет проиндексирована на 3 рубля и составит 13 рублей за участок.

