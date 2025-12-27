27 декабря, 09:30Транспорт
ГИБДД разрешит россиянам сдавать экзамены на водительские права без медсправок
ГИБДД разрешит россиянам сдавать экзамены на водительские права без медсправок. При подаче заявлений на портале "Госуслуг" можно будет не предъявлять медсправку.
С 1 марта 2027 года они будут храниться в электронном виде в базе, к которому будет иметь доступ МВД. Также практический экзамен после сдачи теории будут назначать в течение 60 дней. Сейчас экзамен может быть проведен в течение полугода.
