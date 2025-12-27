ГИБДД разрешит россиянам сдавать экзамены на водительские права без медсправок. При подаче заявлений на портале "Госуслуг" можно будет не предъявлять медсправку.

С 1 марта 2027 года они будут храниться в электронном виде в базе, к которому будет иметь доступ МВД. Также практический экзамен после сдачи теории будут назначать в течение 60 дней. Сейчас экзамен может быть проведен в течение полугода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.