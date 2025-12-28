Форма поиска по сайту

28 декабря, 14:15

Город

Павильон Дома культуры стал главным досуговым центром на ВДНХ

Павильон Дома культуры стал главным досуговым центром на ВДНХ

Трубы замерзли и затопили первый этаж в элитном жилом комплексе Москвы

Жители Москвы украсили к Новому году домик для бездомных кошек

Природоохранная прокуратура начала проверку из-за травмированного львенка в Москве

Лыжный трамплин реконструировали в Москве после 20 лет простоя

Сергей Собянин рассказал о чемпионате "Абилимпикс" для людей с особенностями здоровья

Москвичам рассказали о погоде 28 декабря

"Аэрофлот" вернется к штатному режиму работы до конца дня

Осадки в Москве не прекратятся до новогодней ночи

Авария произошла на Московском скоростном диаметре

Дом культуры на ВДНХ стал одним из главных досуговых центров выставки. С момента его открытия после масштабной реставрации прошло восемь лет. Этот павильон был первым обновленным объектом ВДНХ.

Сейчас в нем проходят спектакли, занятия по вокалу, танцам и актерскому мастерству. Также площадка стала домашней для большого фестиваля искусств "Вдохновение". Как сообщили эксперты, большинство павильонов ВДНХ восстановили с 2014 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

