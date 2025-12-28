Павильон Дома культуры стал главным досуговым центром на ВДНХ

Дом культуры на ВДНХ стал одним из главных досуговых центров выставки. С момента его открытия после масштабной реставрации прошло восемь лет. Этот павильон был первым обновленным объектом ВДНХ.

Сейчас в нем проходят спектакли, занятия по вокалу, танцам и актерскому мастерству. Также площадка стала домашней для большого фестиваля искусств "Вдохновение". Как сообщили эксперты, большинство павильонов ВДНХ восстановили с 2014 года.

