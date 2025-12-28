Форма поиска по сайту

28 декабря, 09:45

Культура

На ВДНХ пройдет серия бесплатных экскурсий в честь Международного дня кино 28 декабря

На ВДНХ пройдет серия бесплатных экскурсий в честь Международного дня кино 28 декабря

В Москве состоялась премьера музыкального спектакля "Три мушкетера"

"Интервью": Андрей Максимов – о том, почему не смотрит свои фильмы

В Москве состоялась премьера спектакля "Игра интересов"

Праздничное мероприятие для семей участников СВО прошло на Воробьевых горах

Темой фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" станет сказка "Буратино"

Актрису Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище

"Это Москва. Люди": Ильгиз Фазулзянов

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Алентовой

Москвичам рассказали, на каких площадках "Путешествия в Рождество" покажут спектакли

В честь Международного дня кино на ВДНХ 28 декабря пройдет серия бесплатных тематических экскурсий. В 13:00 гостям расскажут об исторических связях выставки с отечественным кинематографом и покажут места, где снимали такие культовые фильмы, как "Свинарка и пастух" и "Подкидыш".

В 17:00 в павильоне № 1 "Центральный" начнется экскурсия "Москва и кинематограф", посвященная тому, как ВДНХ появлялась в фильмах и как кино повлияло на живопись. В 18:00 в центре "Космонавтика и авиация" участники обсудят научные факты и фантазии в космических блокбастерах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культура

