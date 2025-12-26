Бесплатная экскурсия по Коломенскому пройдет в рамках "Зимы в Москве" 27 и 28 декабря

Гостей проекта "Зима в Москве" приглашают принять участие в творческих мастер-классах, снежных активностях и других мероприятиях 27 и 28 декабря. О самых интересных событиях последних выходных уходящего года – в нашем материале.

Мастер-классы и строительство крепости

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Арт-павильон "Фабрика подарков" в парке "Музеон" приглашает на творческие мастер-классы. К примеру, 27 декабря, с 16:00 до 18:00, здесь научат создавать праздничные вертикальные видео. А с 10:00 начнется гастрофестиваль "Вкусные морозы", где будут представлены блюда московских ресторанов. С 15:00 гостей ждут творческие занятия, каток и концерты с новогодними песнями.

В выходные с 18:30 до 20:00 здесь также пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, где участники освоят различные техники декорирования и создадут собственные украшения. В свою очередь, в воскресенье все желающие смогут посетить занятие по рисованию зимних пейзажей, а вечером принять участие в быстрых знакомствах.

Также в выходные с 15:00 до 18:45 в пальмовой оранжерее на Тверской площади пройдут творческие занятия, посвященные символам и рождественским традициям царской России. Гости изготовят декоративные подсвечники и познакомятся с основами чеканки.

Если хочется спортивных активностей, 27 декабря на шести катках фестиваля "Московские традиции" пройдут игры в хоккей в валенках. Посетить их получится в парке им. М. Горького, "Коломенском", "Лужниках", на стадионе "Авангард" и на территории КСК "Битца". Рядом будут организованы спортивные зоны с аэрохоккеем, керлингом, снежным дартсом, хоккейным силомером, бильярдом и тиром.

С 27 декабря по 11 января в "Лужниках" пройдет фестиваль "Зимний городок" по созданию снежной крепости. Гости смогут участвовать в ее строительстве, покататься на снегоходах по трассам и на тематическом паровозике между площадками. Кроме этого, 28 декабря с 14:00 до 15:00 любители фигурного катания смогут посетить мастер-класс от заслуженного тренера Сергея Дудакова и попасть на его автограф-сессию. Для участия требуется регистрация.

Также 28 декабря в 16:00 в парке "Печатники" состоится юмористическое представление "Город Деда Мороза". Зрители смогут посмотреть спектакль, а после принять участие в играх, сделать фото с персонажами и потанцевать на новогодней дискотеке.

Прочувствовать атмосферу праздника получится и на ВДНХ, где до 11 января работает новогодняя ярмарка с театральными представлениями, диджей-сетами, угощениями и сувенирами.

События в парках и кинопоказы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новогоднее настроение можно получить, прогулявшись по столичным паркам. Например, 27 декабря с 13:00 в Лианозовском пройдет детская дискотека, а в "Филях" с 14:00 до 20:00 – показ советских мультфильмов.

В Измайловском парке 27 и 28 декабря состоятся мастер-классы по украшению шаров и созданию снежинок, а с 15:00 до 20:00 у памятника Ленину – эстафеты, спектакль и выступления ансамбля.

27 декабря любители истории могут заглянуть в сад "Эрмитаж" на бесплатную экскурсию в 13:00, чтобы узнать интересные факты о прошлом этого места. Точкой сбора станет главный вход с Каретного Ряда. Также 27 и 28 декабря гости сада смогут поучаствовать в квесте "Времена года", а в 16:00 и 19:00 увидеть спектакль "12 месяцев".

Помимо этого, в субботу с 11:00 до 14:00 в "Терлецкой дубраве" в павильоне "Лекторий" состоится мастер-класс по созданию мозаичных елочных шаров. А 28-го участникам предложат делать поздравительные открытки и посетить занятие "Гимнастика мозга" для того, чтобы улучшить концентрацию.

Погрузиться в историю получится и в музее-заповеднике "Коломенское", где все выходные с 12:00 до 17:00 будут проходить праздничные программы с музыкой и зимними играми у дворца Алексея Михайловича.

Организаторы проекта советуют заглянуть в кинопарк "Москино", чтобы посетить программу с кинопоказами и театральными постановками. В ближайшие выходные получится увидеть анимационную историю "Три богатыря и свет клином", праздничную комедию "Елки-12" и приключенческую картину "Волчок".

В кинопарк следует отправиться, чтобы сделать необычные фотографии. В стеклянном павильоне рядом с площадкой "Центр Москвы" искусственный интеллект поможет примерить образы Деда Мороза, Снегурочки, эльфа и гнома. В это же время на площадке "Дальневосточный город" удастся нарядиться в азиатские костюмы. А на локации "Питерский бар" с 12:00 до 17:00 состоится мастер-класс по однокадровой съемке и основам монтажа.

Также у гостей будет возможность покататься на коньках на площадке "Соборная площадь"в окружении соборов и палат Московского Кремля XVII века. Вход по билету в парк.

