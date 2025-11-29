Форма поиска по сайту

29 ноября, 10:00

Город

Конные клубы Москвы подготовили масштабную программу к году Лошади

Второй день торжественного открытия проходит на катке ВДНХ

Шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" начнется 1 декабря

Световую инсталляцию начали устанавливать у акведука в Ростокино

Более 10 световых тоннелей установят в Москве к новогодним праздникам

В Москве вырос объем строительства жилья с применением префаб-технологий

В Москве сохранится теплая погода с плюсовой температурой

Москвичам рассказали о поддержке участников СВО

Доля безбилетников сократилась на 22% на некоторых маршрутах Москвы

Москвичка наняла няню, которая приходила на работу в состоянии алкогольного опьянениия

Столичные конные клубы подготовили специальные программы к наступающему году Лошади. Москвичи активно бронируют катания, мастер-классы и даже корпоративы с участием животных.

Как отмечают организаторы, популярность таких мероприятий связана не только с символом года, но и с антистресс-эффектом от общения с лошадьми. Крупные события пройдут в парке "Останкино" и на ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Митя КозачинскийАлександра Бахтина

