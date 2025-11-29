Конные клубы Москвы подготовили масштабную программу к году Лошади

Столичные конные клубы подготовили специальные программы к наступающему году Лошади. Москвичи активно бронируют катания, мастер-классы и даже корпоративы с участием животных.

Как отмечают организаторы, популярность таких мероприятий связана не только с символом года, но и с антистресс-эффектом от общения с лошадьми. Крупные события пройдут в парке "Останкино" и на ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.