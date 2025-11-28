Выставки и концерты пройдут в Москве в честь Дня матери

Столица запустила масштабную программу празднования Дня матери, которая включает выставки, концерты и творческие мастер-классы. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, во всех образовательных учреждениях раздали 1 миллион открыток для поздравлений.

Для москвичек организовали фестиваль в центре "Моя карьера", литературно-поэтический спектакль в "Свиблово" и мастер-классы в офисах "Мои Документы". Также на медиафасадах появятся праздничные поздравления.

