Шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" начнется 1 декабря

С 1 декабря в Москве стартует шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы", который объединит 15 исторических усадеб и особняков. В программе более 1 000 мероприятий: театрализованные представления, экскурсии и квесты.

В этом сезоне флагманской площадкой станет музей-заповедник "Коломенское", где будут проходить бесплатные представления, работать ретрофотоателье и почтовая станция. Фестиваль является частью масштабного проекта "Зима в Москве".

