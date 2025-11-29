29 ноября, 10:00Город
Шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" начнется 1 декабря
С 1 декабря в Москве стартует шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы", который объединит 15 исторических усадеб и особняков. В программе более 1 000 мероприятий: театрализованные представления, экскурсии и квесты.
В этом сезоне флагманской площадкой станет музей-заповедник "Коломенское", где будут проходить бесплатные представления, работать ретрофотоателье и почтовая станция. Фестиваль является частью масштабного проекта "Зима в Москве".
