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29 июня, 17:40

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Радиостанция "Серебряный дождь" отметила 30-летие музыкальным фестивалем

Радиостанция "Серебряный дождь" отметила 30-летие музыкальным фестивалем

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Музыкальный фестиваль 100.1 % LIVE у подножия Останкинской башни собрал больше 12 тысяч московских меломанов. Таким образом радиостанция "Серебряный дождь" отметила 30-летие.

На сцене выступили первопроходцы психоделического соула в России Soul Surfers, Pompeya, фолк-коллектив Settlers, легенда инди-рока Найк Борзов, рэпер L’One, а также Rozalia, Тося Чайкина, Паша Артемьев и другие артисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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