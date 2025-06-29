Радиостанция "Серебряный дождь" отметила 30-летие музыкальным фестивалем

Музыкальный фестиваль 100.1 % LIVE у подножия Останкинской башни собрал больше 12 тысяч московских меломанов. Таким образом радиостанция "Серебряный дождь" отметила 30-летие.

На сцене выступили первопроходцы психоделического соула в России Soul Surfers, Pompeya, фолк-коллектив Settlers, легенда инди-рока Найк Борзов, рэпер L’One, а также Rozalia, Тося Чайкина, Паша Артемьев и другие артисты.

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