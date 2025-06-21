Фестиваль Stereoleto прошел в саду "Эрмитаж"

21 июня музыкальный фестиваль Stereoleto собрал в саду "Эрмитаж" знаковых артистов и самые яркие новые имена.

Главный девиз фестиваля – музыка вне рамок и границ. Именно поэтому здесь выступили представители разных жанров и музыкальных направлений: от фанк-проекта "Фанкин" и соул-певицы Kamilla Robertovna до электропанков obraza net и легенды российской альтернативной сцены Дельфина.

Хедлайнером фестиваля стала группа "Кино". Ее выступление было приурочено ко дню рождения Виктора Цоя, который отмечается также 21 июня.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева погрузилась в атмосферу фестиваля и пообщалась с его участниками.