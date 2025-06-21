Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 23:40

События

Фестиваль Stereoleto прошел в саду "Эрмитаж"

Фестиваль Stereoleto прошел в саду "Эрмитаж"

"Моя Москва": Дарья Повереннова. Часть 1

Российские художники вернулись из экспедиции по Арктике

Первую годовщину проекта "Искусство в метро" отметили на Южном речном вокзале

Прощание с актрисой Валентиной Талызиной началось в Москве

В Москве состоялась встреча Директорской ложи театров и Галереи художников

Москвичи выберут самые интересные киномаршруты столицы

Мероприятия для детей пройдут в центре Москвы 24 июня

Концерты, мастер-классы и экскурсии пройдут на фестивале "Усадьбы Москвы"

Фанаты Юрия Шатунова рассказали, за что любят артиста

21 июня музыкальный фестиваль Stereoleto собрал в саду "Эрмитаж" знаковых артистов и самые яркие новые имена.

Главный девиз фестиваля – музыка вне рамок и границ. Именно поэтому здесь выступили представители разных жанров и музыкальных направлений: от фанк-проекта "Фанкин" и соул-певицы Kamilla Robertovna до электропанков obraza net и легенды российской альтернативной сцены Дельфина.

Хедлайнером фестиваля стала группа "Кино". Ее выступление было приурочено ко дню рождения Виктора Цоя, который отмечается также 21 июня.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева погрузилась в атмосферу фестиваля и пообщалась с его участниками.

Читайте также
культурафестиваливидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика