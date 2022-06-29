Горнолыжный кластер на Воробьевых горах откроют в конце 2022 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Руководитель ведомства уточнил, что большая часть спортивного объекта предназначена для занятий детей. Кроме того, на Воробьевых горах появится бугельная канатная дорога. Ее длина по склону составит около 130 метров, а пропускная способность – 900 человек в час.

К началу сезона любителей экстремальных видов спорта будет ждать три горнолыжных склона и трамплин для прыжков на лыжах и для сноуборда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.